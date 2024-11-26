تعرض وفاء موصللي للاهانة في مطار بيروت.. تأثرت وروت تفاصيل ما حصل معها

تصدر اسم الفنانة السورية وفاء موصلي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أحدث تصريح اعلامي لها.

وفي التفاصيل، تحدثت وفاء موصللي لـ "يلا ترند" عن تعرضها للاعتداء النفسي والجسدي في مطار رفيق الحريري في لبنان، أثناء عودتها إلى سوريا، وذلك على يد رجال أمن المطار.

وقالت وفاء في حديثها إن أمن المطار احتجزها بتاريخ 22/9/2024، ومنعها من السفر بذريعة عدم امتلاكها جواز سفرها القديم.

وتابعت وفاء أنها طلبت من رجال الأمن تعريفها بالاجراءات التي يجب عليها اتباعها لتدارك الموقف أمام المسافرين، إلا أن رجال الأمن رفعوا أصواتهم عليها وقام أحدهم بالاعتداء عليها جسدياً بلوي أصابع يدها التي كانت تحمل فيهم هاتفها، لافتة إلى أنها أخبرته بوضعها الصحي ولم يكترث للأمر.

وأضافت الفنانة السورية أنها تعرضت لإصابة بالغة في جسدها عند اصطحابها للتحقيق داخل المطار، ولم يعيروا ذلك أي اهتمام، وحاول رجال الأمن اتهامها بعدم الامتثال لأوامرهم لإبعاد الشبهات عنهم وهي رفضت التوقيع على ذلك.

وأشارت إلى أنها اتخذت الاجراءات القانونية حيال ذلك، وقامت برفع دعوى قضائية على كل عنصر أمن اساء لها داخل المطار.