تعرض وفاء موصللي للاهانة في مطار بيروت.. تأثرت وروت تفاصيل ما حصل معها

عاجل
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
ماكرون: اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن "يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره" في غزة
ماكرون: اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن "يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره" في غزة
أ ف ب: ماكرون يدعو بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان "لانتخاب رئيس دون تأخير"
أ ف ب: ماكرون يدعو بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان "لانتخاب رئيس دون تأخير"
وزارة الصحة: غارة العدو على الهرمل أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح
وزارة الصحة: غارة العدو على الهرمل أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح
عبدالله لـ الجديد: المهم اليوم أننا أنجزنا اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ مع زيارة ميقاتي لمجلس الأمن والضربة الأخيرة على بيروت أساسها خلق الفتنة ولكن اللبنانيين أوعى من ذلك
عبدالله لـ الجديد: المهم اليوم أننا أنجزنا اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ مع زيارة ميقاتي لمجلس الأمن والضربة الأخيرة على بيروت أساسها خلق الفتنة ولكن اللبنانيين أوعى من ذلك
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
12 o
AlJadeedTv
البقاع
2 o
AlJadeedTv
الجنوب
12 o
AlJadeedTv
الشمال
14 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
6 o
AlJadeedTv
كسروان
13 o
AlJadeedTv
متن
13 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تعرض وفاء موصللي للاهانة في مطار بيروت.. تأثرت وروت تفاصيل ما حصل معها
تعرض وفاء موصللي للاهانة في مطار بيروت.. تأثرت وروت تفاصيل ما حصل معها
A-
A+

تعرض وفاء موصللي للاهانة في مطار بيروت.. تأثرت وروت تفاصيل ما حصل معها

فن

2024-11-26 | 11:35
تعرض وفاء موصللي للاهانة في مطار بيروت.. تأثرت وروت تفاصيل ما حصل معها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تعرض وفاء موصللي للاهانة في مطار بيروت.. تأثرت وروت تفاصيل ما حصل معها

تصدر اسم الفنانة السورية وفاء موصلي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أحدث تصريح اعلامي لها.

وفي التفاصيل، تحدثت وفاء موصللي لـ "يلا ترند" عن تعرضها للاعتداء النفسي والجسدي في مطار رفيق الحريري في لبنان، أثناء عودتها إلى سوريا، وذلك على يد رجال أمن المطار.
وقالت وفاء في حديثها إن أمن المطار احتجزها بتاريخ 22/9/2024، ومنعها من السفر بذريعة عدم امتلاكها جواز سفرها القديم.
وتابعت وفاء أنها طلبت من رجال الأمن تعريفها بالاجراءات التي يجب عليها اتباعها لتدارك الموقف أمام المسافرين، إلا أن رجال الأمن رفعوا أصواتهم عليها وقام أحدهم بالاعتداء عليها جسدياً بلوي أصابع يدها التي كانت تحمل فيهم هاتفها، لافتة إلى أنها أخبرته بوضعها الصحي ولم يكترث للأمر.
وأضافت الفنانة السورية أنها تعرضت لإصابة بالغة في جسدها عند اصطحابها للتحقيق داخل المطار، ولم يعيروا ذلك أي اهتمام، وحاول رجال الأمن اتهامها بعدم الامتثال لأوامرهم لإبعاد الشبهات عنهم وهي رفضت التوقيع على ذلك.
وأشارت إلى أنها اتخذت الاجراءات القانونية حيال ذلك، وقامت برفع دعوى قضائية على كل عنصر أمن اساء لها داخل المطار.

اقرأ ايضا في فن

عمرو مصطفى يوجّه رسالة تحذير عالية النبرة
11:57

عمرو مصطفى يوجّه رسالة تحذير عالية النبرة

وجّه الفنان المصري عمرو مصطفى رسالة تحذير شديد اللهجة أكد فيها أنه سيقاضي أي شخص أو صفحة تنشر صورته أو تتحدث عنه بأسلوب غير لائق.

11:57

عمرو مصطفى يوجّه رسالة تحذير عالية النبرة

وجّه الفنان المصري عمرو مصطفى رسالة تحذير شديد اللهجة أكد فيها أنه سيقاضي أي شخص أو صفحة تنشر صورته أو تتحدث عنه بأسلوب غير لائق.

الشيف بوراك يدعم الشعب اللبناني على طريقته الخاصة.. فيديو اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي
11:50

الشيف بوراك يدعم الشعب اللبناني على طريقته الخاصة.. فيديو اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

أطلّ الشيف التركي بوراك على متابعيه عبر منصة إنستغرام بمقطع فيديو جديد، خالف فيه طبيعته المعتادة بعدم الابتسام، في تعبير واضح عن تضامنه مع الشعبين اللبناني والفلسطيني في ظل الحرب المستمرة والعدوان الإسرائيلي عليهما.

11:50

الشيف بوراك يدعم الشعب اللبناني على طريقته الخاصة.. فيديو اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

أطلّ الشيف التركي بوراك على متابعيه عبر منصة إنستغرام بمقطع فيديو جديد، خالف فيه طبيعته المعتادة بعدم الابتسام، في تعبير واضح عن تضامنه مع الشعبين اللبناني والفلسطيني في ظل الحرب المستمرة والعدوان الإسرائيلي عليهما.

الإفراج عن فنان المصري في قضية المخدرات.. ما السبب؟
11:43

الإفراج عن فنان المصري في قضية المخدرات.. ما السبب؟

أفرجت الأجهزة الأمنية المصرية عن الفنان المصري أحمد جلال عبد القوي، اليوم الثلاثاء، في قضية إحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي.

11:43

الإفراج عن فنان المصري في قضية المخدرات.. ما السبب؟

أفرجت الأجهزة الأمنية المصرية عن الفنان المصري أحمد جلال عبد القوي، اليوم الثلاثاء، في قضية إحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024