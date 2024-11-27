الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نور إيهاب تثير الجدل حول انفصالها عن خطيبها نور بدر
نور إيهاب تثير الجدل حول انفصالها عن خطيبها نور بدر
A-
A+

نور إيهاب تثير الجدل حول انفصالها عن خطيبها نور بدر

فن

2024-11-27 | 06:27
نور إيهاب تثير الجدل حول انفصالها عن خطيبها نور بدر
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نور إيهاب تثير الجدل حول انفصالها عن خطيبها نور بدر

أثارت الفنانة المصرية الشابة نور إيهاب جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية الأخيرة حول حقيقة انفصالها عن خطيبها الممثل نور بدر، بعد حوالى عامين من الارتباط الرسمي وظهورهما معاً في العديد من المناسبات.

وكانت نور إيهاب قد حذفت من حسابها الخاص في "إنستغرام" كل صورها مع نور بدر، وقام هو بالمثل، ورغم إبقائهما على متابعة بعضهما على الموقع، لكن ذلك لم يقطع الطريق أمام أخبار انفصالهما.

وكانت نور إيهاب قد شاركت نور بدر في العديد من الأعمال الفنية، وعُرض لها أخيراً مسلسل "6 شهور" مع الفنان نور النبوي، الذي حقق نجاحاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

اقرأ ايضا في فن

احدث ظهور لابنة وائل كفوري مع طليقته انجيلا بشارة
07:03

احدث ظهور لابنة وائل كفوري مع طليقته انجيلا بشارة

تصدر اسم الفنانة وائل كفوري محركات البحث والتريند بعد ان نشرت طليقته انجيلا بشارة صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق تجمعها مع ابنتهما.

07:03

احدث ظهور لابنة وائل كفوري مع طليقته انجيلا بشارة

تصدر اسم الفنانة وائل كفوري محركات البحث والتريند بعد ان نشرت طليقته انجيلا بشارة صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق تجمعها مع ابنتهما.

دونالد ترامب يتصدر التريند برقصته الشهيرة في مكان عام
07:00

دونالد ترامب يتصدر التريند برقصته الشهيرة في مكان عام

صدر اسم الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب محركات البحث والتريند بعد ان انتشر مقطع فيديو له وهو يؤدي رقصته الشهيرة في مكان عام وسط تصفيق واستغراب الشعب الاميركي.

07:00

دونالد ترامب يتصدر التريند برقصته الشهيرة في مكان عام

صدر اسم الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب محركات البحث والتريند بعد ان انتشر مقطع فيديو له وهو يؤدي رقصته الشهيرة في مكان عام وسط تصفيق واستغراب الشعب الاميركي.

الكشف عن روتين جورجينا رودريغيز الصباحي للحفاظ على بشرتها وقوامها
06:53

الكشف عن روتين جورجينا رودريغيز الصباحي للحفاظ على بشرتها وقوامها

تصدر اسم عارضة الازياء جورجينا رودريغيز محركات البحث والتريند بعد ان انتشر لها مقطع فيديو مسرب يوثق روتينها الصباحي للحفاظ على بشرتها وقوامها.

06:53

الكشف عن روتين جورجينا رودريغيز الصباحي للحفاظ على بشرتها وقوامها

تصدر اسم عارضة الازياء جورجينا رودريغيز محركات البحث والتريند بعد ان انتشر لها مقطع فيديو مسرب يوثق روتينها الصباحي للحفاظ على بشرتها وقوامها.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024