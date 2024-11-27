نور إيهاب تثير الجدل حول انفصالها عن خطيبها نور بدر

وكانت نور إيهاب قد حذفت من حسابها الخاص في "إنستغرام" كل صورها مع نور بدر، وقام هو بالمثل، ورغم إبقائهما على متابعة بعضهما على الموقع، لكن ذلك لم يقطع الطريق أمام أخبار انفصالهما.

وكانت نور إيهاب قد شاركت نور بدر في العديد من الأعمال الفنية، وعُرض لها أخيراً مسلسل "6 شهور" مع الفنان نور النبوي، الذي حقق نجاحاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.