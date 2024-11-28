نجوى كرم تعلق على وقف اطلاق النار والجمهور يهاجمها مجددا

دقّوا جراس الكنايس، علّوا الأذان، وما نحكي إلا بـ اسم واحد: "اسم لبنان"

نبلّش نعلّم ولادنا الثقافة الوطنية، حتى نخفي صوت كل حدا ما بيحبّ ولو حبّة تراب من أرضو!

لازم نحبّ لبنان، لازم نحبّ كلّ لبنان، حتى نفرجي مين هوّي #لبنان

مش نصّنا للوطن ..

كلّناااااااااا للوطن 🇱🇧 — Najwa Karam (@najwakaram) November 27, 2024

وفي التفاصيل، نشرت نجوى كرم على حسابها عبر منصة "اكس"، تغريدة قالت فيها: "دقّوا جراس الكنايس، علّوا الأذان، وما نحكي إلا بـ اسم واحد: "اسم لبنان".. نبلّش نعلّم ولادنا الثقافة الوطنية، حتى نخفي صوت كل حدا ما بيحبّ ولو حبّة تراب من أرضو!".وتابعت نجوى كرم: "لازم نحبّ لبنان، لازم نحبّ كلّ لبنان، حتى نفرجي مين هوّي لبنان.. مش نصّنا للوطن ..كلّنا للوطن".تغريدة نجوى هذه لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، فانقسمت الآراء بين من ايد كلامها، في حين هاجمها قسم كبير، إذ اتهمها البعض بتجاهل بلدها لبنان طيلة فترة العدوان الإسرائيلي عليه، فكتب احد المتابعين: "مش لتحبيه انت بالاول ؟ جايي هلق تتغني بلبنان من بعد ما وقفت الحرب وتعطينا مواعظ ؟ وين اختفى صوتك وقت الحرب والابادة ع الاقل كنت وصلي صوت لبنان وصوت الجنوب والبقاع وبعلبك، والله بس بتحبو لبنان وقت السلم ووقت الحرب ( صم بكم عمي)".