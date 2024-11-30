اول تعليق لـ حسين فهمي على رحيل شقيقه مصطفى





قال حسين:"هي كانت لحظات صعبة مريت بيها في فترة الإعداد للمهرجان، لأن مصطفى أخويا صحته ابتدت تتدهور مع الوقت وإحنا بنعد للمهرجان".أضاف: "كنت ما بين المستشفى ومكتب المهرجان والأوبرا، وأرجع أزوره في المستشفى أو في البيت، وبعدين وصلنا للمرحلة النهائية وإحنا وسط المهرجان، وأتذكر يوم المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان كنت في المؤتمر الصبح وبالليل رحت العزاء".تابع: "كانت لحظات صعبة جدًا، لكن العمل العام يحتم علينا نبقى دايمًا على قدر المسؤولية، ويتم العمل على أكمل وجه".يُذكر أن الفنان مصطفى فهمي رحل عن عالمنا، يوم الأربعاء 30 تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، وشيعت جنازته من مسجد "النيل" بمنطقة الدقي بالقاهرة.