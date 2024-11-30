قبلة اصالة نصري لـ فائق حسن في الكويت تتصدر ولقطات رومنسية جمعتهما

أحيت الفنانة السورية أصالة نصري ليلة لا تُنسى في الكويت مساء الخميس، بعدما تألقت على مسرح "أرينا الكويت" في حفل جمع بين الأصالة والطرب الشرقي الأصيل.

