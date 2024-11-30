قبلة اصالة نصري لـ فائق حسن في الكويت تتصدر ولقطات رومنسية جمعتهما

View this post on Instagram
A post shared by 💚Soula nass💚 (@soula.nass)
A post shared by 💚Soula nass💚 (@soula.nass)
View this post on Instagram
A post shared by 💚Soula nass💚 (@soula.nass)
تصدر اسم الفنان السوري الشاب عبد الرحمن فواز المعروف باسم الشامي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له من حلفه في كندا يوثق لحظة حصول خلاف بين الجمهور.
وجهت الراقصة شمس المغربي، اتهامات خطيرة لطليقها الفنان سعد الصغير، وذلك بعد صدور حكم بحبسه.
احتفلت الفنانة المصرية رانيا يوسف بعيد ميلادها الـ51، وسط زملائها في كواليس مسرحية "حاوريني يا كيكي" التي تستعد لعرضها خلال الايام المقبلة.