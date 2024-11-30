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قبلة اصالة نصري لـ فائق حسن في الكويت تتصدر ولقطات رومنسية جمعتهما
قبلة اصالة نصري لـ فائق حسن في الكويت تتصدر ولقطات رومنسية جمعتهما
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قبلة اصالة نصري لـ فائق حسن في الكويت تتصدر ولقطات رومنسية جمعتهما

فن

2024-11-30 | 07:02
قبلة اصالة نصري لـ فائق حسن في الكويت تتصدر ولقطات رومنسية جمعتهما
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Aljadeed
قبلة اصالة نصري لـ فائق حسن في الكويت تتصدر ولقطات رومنسية جمعتهما

أحيت الفنانة السورية أصالة نصري ليلة لا تُنسى في الكويت مساء الخميس، بعدما تألقت على مسرح "أرينا الكويت" في حفل جمع بين الأصالة والطرب الشرقي الأصيل.

وانتشر مقطع فيديو لاصالة جمعها مع زوجها فائق حسن لحظة نزولها عن المسرح حيث قام باحتضانها وتقبيلها امام الجميع.
ولاقى الفيديو انتشارا واسعا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
 

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