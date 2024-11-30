مكسيم خليل يخرج عن صمته ويعلق على احداث سوريا: نحن اهل

خلال الأيام الماضية وعلى نحو مفاجئ اشتعلت الجبهة السورية بعد أيام قليلة من اتفاق لبنان، وفوجئ الجميع بما فيهم السوريون أنفسهم، بدخول الفصائل المعارضة عدة مدن وبلدات في شمال سوريا، وسط انسحاب تام للجيش السوري، فضلا عن استيلائهم على مقار أمنية و عسكرية .

بدوره خرج الفنان السوري مكسيم خليل عن صمته وعلق على الاحداث الاخيرة في سوريا.

وفي التفاصيل نشر مكسيم خليل صورة له من احد مسلسلاته ويداه ملتخطان بالدماء ارفقها برسالة طويلة جاء فيها.



إلى اهلي السوريين بكل المناطق السورية .. لكل حدا عميشوف الڤيديوهات و الاخبار بالوقت الحالي ..بالسر او بالعلن .. لكل خايف ..لكل مبسوط .. لكل زعلان ..لكل مترقب ..لكل شمتان ..لكل قلق ..لكل منتصر ولكل إيد بتفكر بالانتقام من الإيد التانية : "نحن جسم واحد ..نحن لسنا أعداء ..نحن اهل ..نحن بس مفرقين



وتابع مكسيم رسالته قائلا:" مقسمين بالدم عن سابق الاصرار ايديولوجياً..طائفياً..مناطقياً..عقائدياً ..وكل المسميات ..بس الاكتر خطورة بعلاقتنا هو "الأنا" يلي عم تسيرنا "الإيغو " هو يلي بخوفك تشوف الحقيقة.. بخوفك تطلع من دائرتك يلي هي منطقته الآمنة ..هو يلي بخليك ماتعترف بخطئك ..او حتى تقبل تشوفه او تشوف حق الآخر.. ومابخليك تغير قناعاتك يلي زرعوها فيك ..ليمشوا مصالحهم..

واضاف مكسيم افتح قلبك ايها السوري و لا تخاف ..اتطلع على مرايتك بطريقة تانية...جرب ..جرب اطلاع من دائرتك و شوف المشهد من برا ..شوفه من وجهة نظر الآخر ..شوف مطالبه ..شوف مخاوفه ..شوف مظلوميته ..صدقني رح ترأف فيه وتساعده . لانه مظلوميته هي بالنهاية بتكمل مظلوميتك