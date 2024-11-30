طوني عيسى وزوجته أمونة عيد ينتظران مولوداً جديداً وهذا جنسه

أعلنت أمونة عيد، زوجة الممثل اللبناني طوني عيسى، عن خبر حملها بطفلها الثاني من خلال فيديو مؤثر نشرته على حسابها الشخصي في منصة "إنستغرام".



واختارت أمونة طريقة مبتكرة ومميزة لإعلان هذا الخبر السعيد، حيث شاركت متابعيها لحظات من فرحة ابنتها تاليا عند معرفة أنها ستصبح أختًا كبيرة.



مفاجأة سعيدة لـ تاليا

في الفيديو، ظهرت تاليا وهي تقطع قالب حلوى على شكل قلب، مكتوب عليه "Baby 2025 Loading"؛ ما يشير إلى اقتراب موعد ولادة الطفل الجديد. وعندما قطعت تاليا القالب، ظهر اللون الأزرق في الداخل؛ ما كشف عن جنس الجنين الذكر.



رد فعل أمونة عيد على هذا الخبر

وعلقت أمونة عيد على الفيديو قائلة: "لقد كنا نخفي سرًا... تاليا ستُصبح الأخت الكبرى". وأضافت أنها تشعر بسعادة غامرة بهذا الخبر، وأنها تتطلع إلى استقبال طفلها الثاني.