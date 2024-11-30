اطلالة نجوى كرم الغريبة تتصدر حديث المتابعين

وفي التفاصيل، ظهرت نجوى كرم وهي ترتدي فستانا باللون الأحمر النبيذي، مع تداخل انيق للون الأسود، الا ان تصميم الفستان كان غريبا جدا وغير مألوفا، خصوصا ان الجمهور لم يعتد على نجوى بالظهور بهكذا تصاميم.وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، حيث انهالت التعليقات التي عبرت عن استغرابهم من اعتمادها هذه الاطلالة، وسط انتقادات كثيرة لها باعتبار ان هذه التصاميم لا تليق بـ نجوى كرم وارشيفها الفني، فكت احدهم: "شو الليدي جاجا احسن منك.. لبسها كله اذلال"، وأضافت أخرى: "رزق الله على أيام نجوى كرم الاصيله مش هيدي الي عم تطلع هلا ابصر شو شكلا ولا تيابا ولا خصا".