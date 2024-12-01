رسالة صوتية لـ شيرين عبد الوهاب تشعل مواقع التواصل.. واطلالة ابنتها مريم حديث الجمهور

لا يزال اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب يتثدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفلها الأخير في الكويت.

وفي التفاصيل، ظهرت شيرين في الساعات الأخيرة الماضية في رسالة صوتية على حسابها الرسمي بموقع "إكس"، حيث قالت: "فرحة الوطن العربي برجوعي دبت في عمري وحياتي وقلبي كلها روح جديدة".

وتابعت الفنانة المصرية قائلة: " شكراً لبلدي ولصحافة بلدي، شكراً للكويت ولصحافة الكويت، شكراً لكل الوطن العربي أهلي وناسي وحبايبي. أنا بيكم وعشانكم هفضل واقفة على رجلي بعد حب ربنا وتوفيقه ليا علشان دعاكم.. ألف شكر".

تأتي هذه الرسالة بعد حفل شيرين الناجح الذي أقيم تحت شعار "كامل العدد"، الجمعة الماضية، والذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وكانت هذه الأمسية بمثابة عودة قوية لها بعد فترة من الغياب عن الساحة الفنية، مما أضفى طابعًا خاصًا على الحفل وزاد من حماس الجمهور في الوطن العربي.

وعلى صعيد آخر، لفتت مريم ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب الأنظار في كواليس حفل والدتها في الكويت.

وشاركت مريم مقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" جذبت فيه انتباه المتابعين بالشبه الكبير مع والدتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، فضلاً عن إطلالتها الجميلة بفستان أسود قصير ومعطف عنابي طويل.