والدة نادين الراسي تنهار بالبكاء بعد تعرض سيارة ابنتها للرصـ ـاص.. لحظات مؤثرة جمعتهما

تحت شعار "روح الإتحاد" تحتفل دولة الإمارات العربية اليوم بعيد الإتحاد الـ 53، والذي يصادف في 2 ديسمبر من كل عام. وتفاعل عدد من نجوم الإمارت و الوطن العربي مع هذه المناسبة الوطنية من خلال حساباتهم على السوشيال ميديا.



