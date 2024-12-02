نجمات الوطن العربي تهنئن الشعب الاماراتي بعيده الـ 53 بينهن اليسا واصالة ورحمة رياض

في 2 ديسمبر من كل عام يُحتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي هذه المناسبة السعيدة حرص عدد من النجوم على توجيه رسائيل مؤثرة.



فكتبت الفنانة اليسا عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي موجهة التهاني للامارات شعبا وحكومة وقالت: كل سنة ودولة الإمارات بخير ورايتها مرفوعة. عيد وطني سعيد لدولة الاتحاد والنجاح.



بدورها النجمة هيفاء وهبي كتبت: بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي، أهنئ الشعب الإماراتي على هذه المناسبة الغالية، وأتمنى لهم دوام التقدم والازدهار تحت راية الاتحاد.



كما هنأت الفنانة السورية اصالة نصري الشعب الاماراتي قائلة: كل سنه وأنتي ياإمارات الخير بتقدّم وإزدهار وأمن وأمان كفّة الميزان اللي بتعدل بالأمل بالجمال بمقومات الحياة الإنسانيه لأهلها وكلّ مين اختار أرضها وطن.

وحرصت الفنانة العراقية رحمة رياض على التهنئة قائلة" كل عام ودولة الإمارات الحبيبة وناسها الطيبة بخير ورخاء، أدام الله عليكم الأمن والأمان والازدهار.