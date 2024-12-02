إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد شقيقها وسط أجواء عائلية مميزة

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، مجموعة صور وفيديو من احتفالها بعيد ميلاد شقيقها الأصغر أمير شاهين، في أجواء عائلية مليئة بالبهجة والسرور.

ووجّهت إلهام رسالة الى شقيقها تهنّئه فيها بيوم ميلاده وقالت فيها: "سنة حلوة عليك يا حبيبي، عقبال الـ100 سنة سعادة ونجاح وراحة بال".

وضمّ الفيديو الذي نشرته إلهام جميع أفراد عائلتها، حيث ظهر شقيقاها أمين وأيمن شاهين، ومدير التصوير محمود شاهين ابن شقيقها، والفنانة إلهام صفي الدين ابنة شقيقتها، كما شارك باقي أفراد العائلة في الاحتفال، ما أضفى الدفء على الأجواء.

وعكس الفيديو الروابط المتينة بين أفراد عائلة شاهين، حيث علت الضحكات وتبادلوا الأحاديث الودّية بينهم، واستمتعوا بتقطيع كعكة عيد الميلاد.

ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من متابعي إلهام شاهين، حيث أشاد الجمهور بالعلاقة الوطيدة بين أفراد العائلة، وأثنوا على أجواء الاحتفال، كما تمنّوا لأمير شاهين دوام السعادة والنجاح.