سلاف فواخرجي تنفعل بسبب احداث سوريا: اقتحام البيوت من شيم دينهم وثورتهم!
لا يزال النجوم وعدد من الفنانين السوريين يتفاعلون مع الاحداث الأخيرة في سوريا، حيث اشتعلت الجبهة السورية بعد أيام قليلة من اتفاق لبنان، بدخول الفصائل المعارضة عدة مدن وبلدات في شمال سوريا، وسط انسحاب تام للجيش السوري، فضلا عن استيلائهم على مقار أمنية وعسكرية.
وفي تعليقها على ما يحصل، كتبت الممثلة السورية سلاف فواخرجي تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، عبرت فيها عن غضبها مما يحصل، اذ كتبت: "اقتحام البيوت وانتهاك حرمتها وتفتيش موبايلات أهلها كباراً وأطفالاً وسرقة منازلهم وممتلكاتهم لضمها لغنائمهم، من شيم دينهم وثورتهم! ومَن ليس من طائفتهم يقف جانبا لمصير مجهول! إما للهداية وإما للجباية وإما للشنق!".