سلاف فواخرجي تنفعل بسبب احداث سوريا: اقتحام البيوت من شيم دينهم وثورتهم!

لا يزال النجوم وعدد من الفنانين السوريين يتفاعلون مع الاحداث الأخيرة في سوريا، حيث اشتعلت الجبهة السورية بعد أيام قليلة من اتفاق لبنان، بدخول الفصائل المعارضة عدة مدن وبلدات في شمال سوريا، وسط انسحاب تام للجيش السوري، فضلا عن استيلائهم على مقار أمنية وعسكرية.

