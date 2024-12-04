داليا مصطفى تتحدث عن أصعب فترات حياتها.. ما حقيقة انفصالها عن زوجها شريف سلامة ؟

وفي التفاصيل، كتبت الفنانة المصرية في تعليقها: "دي صور منزّلاها قبل كده معظمها مبسوطة وبضحك، بس دي من أصعب فترات حياتي، أوعوا يغركم الصور، وإللي من بره. بس حابة أقول إني دلوقتي فخورة أوي بنفسي، ومبسوطة أوي بكل درس تعلمته، وشكرًا أوي للي علّمني الدرس ده، والشكر لكل أصدقائي إللي كانوا جنبي، والشكر الأول والأخير لربنا، الحمد لله".
وربط الكثيرون بين حديثها وبين شائعات انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة، وذلك رغم تكتم الطرفين على حقيقة الانفصال والتزامهما الصمت تجاه ما يثار.
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A post shared by Dalia Mostafa (@daliamostafaac)
A post shared by Dalia Mostafa (@daliamostafaac)
أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي تفاعلاً واسعاً عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعليقها على صور نشرها أحد المتابعين تظهرها مرتدية الفستان نفسه في مناسبتين مختلفتين.
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