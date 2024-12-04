بعد تعرضها للانتقاد بسبب ظهورها بالفستان نفسه لاكثر من مرة.. أحلام في أقوى رد وتوجه رسالة قاسية

وبأسلوبها الحاسم والجريء، ردّت أحلام قائلة: أعيد فساتيني لأني أشتريها بفلوسي مش هدية، ولا ألبسها مرة وأرجعها للبوتيك".

وأكدت الفنانة أحلام في تغريدتها أنها تعيد ارتداء الفساتين كجزء من مبادئها في الحفاظ على الممتلكات الشخصية وعدم المبالغة في الإنفاق، حيث قالت: "هذي فعلاً رسالة للكل، لا تضغطوا على أهاليكم بالمصاريف، مشيرةً إلى أنها تتبع الأسلوب ذاته مع ابنها وبناتها".

وتابعت أنها تسعى لتكون قدوة في هذا الموضوع، مشيرة إلى أهمية التعامل مع الملابس بحب واحترام، ما يعكس تقديرها للنعمة التي وهبها الله لها.