نجوى كرم تتعرض لموقف طريف داخل كواليس آرابز غوت تالنت.. هذا ما حصل

شهدت الحلقة الثالثة من العروض المباشرة ضمن برنامج "أرابز غزت تالنت" مجموعة من المواهب المميزة والعروض المثيرة، تفاعل معها أعضاء لجنة التحكيم المكونة من العميد علي جابر والفنانين باسم يوسف ونجوى كرم وناصر القصبي.

وفور عرض الحلقة تنتشر مقاطع فيديو توثق أبرز الأحداث التي حصلت في البرنامح وأثارت حالة من التفاعل بين الجمهور.

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي وطريف لـ شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم من كواليس البرنامج.

ووثق مقطع الفيديو دخول نجوى لغرفتها الخاصة في "آرابز غوت تالنت"، حيث فوجئت بفتاة وهي مرتدية ملابسها، لتعلق وتقول: "اذا بدكن عطوها الفستان كمان، يي حرامية".

وتبين أن الفتاة هي ضمن المعنيين في البرنامح،حيث قالت لها: "اوعى تفهميني غلط.. هما قالولي اعمل كدا"، ووضحت أن هدفها تلبية طلب الجمهور للوصول الى هاتف نجوى والاستماع لاغنيتها الجديدة.