بعد احتفالها بسقوط نظام الاسد.. امل عرفة تتعرض لهجوم حاد

الصباح من دمشق بهذا التاريخ غير …..

له مذاق ما عرفناه منذ عمري!!

مبروك سوريا الجديدة 💚🤍 — Amal Arafa (@AmalArafaa) December 8, 2024

وفي التفاصيل، كتبت امل عرفة تغريدة قالت فيها: "الصباح من دمشق بهذا التاريخ غير .. له مذاق ما عرفناه منذ عمري!! مبروك سوريا الجديدة".هذه التغريدة استدعت ردا من عدد من متابعي النجمة امل عرفة، اذ كتبت احداهن: "طب ليش ماكنتوا عم تحكوا؟ ليش سكتوا وقت كنا عم نموت .. مش طالعة من قلبي، بس مش رح نسمحلكن تحتفلوا معنا بعد ما تهجرنا"، لترد عليها امل عرفة بالقول: "ما مهم .. المهم اليوم واللي جايه لقدام .. خلي قلبك اخضر ما بتعرفي شي انتي".هذا وكتب متابع اخر ردا على امل عرفة: "كنا منتأمل يكون موقفك اوضح خلال السنوات السابقة لقيمتك الفنية العظيمة عنا، والعتب عقد المحبة، صباحك حرية"، لتفاجئه بردها قائلة: "الصمت وحده كان موقف، ما قدرت اكتر".هذا وهاجمت احدى المتابعات، الممثلة امل عرفة بناء على مشهد كانت قد قدمته ضمن مسلسل "كونتاك"، فكتبت: "وسكيتشاتك يا كبيرة وكيماوي الغوطة مفكرة ننسى"، لترد عليها امل بالقول: "الوحيدة اللي اعتذرت والاعتذار كلفني تمن كبير، وهاد اضغف الايمان.. المهم هلق خلي قلبك اخضر".الى ذلك، نشر احد المتابعين مقطع فيديو من مقابلة أجرتها سابقا الممثلة امل عرفة، ضمن برنامج "تفاعلكم"، تحدثت فيها عن ابتعادها عن السياسة، حيث ارفق الفيديو بالتعليق التالي: "أهم شي بلدي تبقى بخير والسوري يبقى بخير إن كان برا أو جوا.. هذه هي رسالة الإعتدال التي كانت وما زالت تؤكد عليها نجمة سوريا أمل عرفة بكل فرصة ومقابلة لها، وإضافة لذلك قدمت إعتذار واضح وصريح وأعادت تكراره بكل مناسبة".بدورها، اعادت امل عرفة نشر الفيديو على حسابها وارفقته بالتعليق التالي: "هادا رأيي كل عمري لا زيادة ولا نقصان.. مارح خلي تعليق سلبي يسحب مني فرحتي ولا شكري لمن قدمو الغالي لنصل لهي اللحظة .. الان افرحو وبس وبس وبس".