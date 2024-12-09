رسالة مفاجئة من الأمير لويس في حفل عيد الميلاد

وترك الأمير لويس، الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، رسالته على "شجرة الكريسماس" في دير وستمنستر، فقال: "شكراً للجدة والجد، لأنهما لعبا معي كثيرًا هذا العام".وتحتفل العائلة المالكة البريطانية هذا العام بالكريسماس وسط مشاعر الامتنان والدعم المتبادل، إذ لعبت عائلة كيت ميدلتون دورًا رئيسيًا في رعاية أحفادهم في أثناء فترة علاج أميرة ويلز من السرطان.وبعد التشخيص والعلاج الكيميائي الذي خضعت له كيت، كان والداها، كارول ومايكل، يوجَدان بشكل متواصل لرعاية الأطفال ومساعدتهم على مهامهم الدراسية.