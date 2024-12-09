رسالة مفاجئة من الأمير لويس في حفل عيد الميلاد

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A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)
A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)
عبرت الممثلة السورية سوسن ارشيد، زوجة الممثل السوري مكسيم خليل، عن سعادتها العارمة بعد سقوط نظام بشار الأسد، وعن فخرها واعتزازها بجهود شباب سوريا الذين حققوا إنجازا تاريخيا.
بعد تعرض الممثل السوري باسم ياخور للهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية سكوته حتى الان والتزامه الصمت بعد سقوط نظام بشار الأسد، وهو الذي كان من أشد الموالين للنظام، خرجت زوجته رنا الحريري عن صمتها وكشفت المستور.
أعرب الفنان عاصي الحلاني عن حبه الكبير لسوريا ودعمه للشعب السوري.