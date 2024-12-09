سوسن ارشيد زوجة مكسيم خليل تجهش بالبكاء بعد سقوط الاسد

بعد تعرض الممثل السوري باسم ياخور للهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية سكوته حتى الان والتزامه الصمت بعد سقوط نظام بشار الأسد، وهو الذي كان من أشد الموالين للنظام، خرجت زوجته رنا الحريري عن صمتها وكشفت المستور.

