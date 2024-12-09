سوسن ارشيد زوجة مكسيم خليل تجهش بالبكاء بعد سقوط الاسد

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A post shared by Sawsan Arsheed (@sawsan_arsheed)
A post shared by Sawsan Arsheed (@sawsan_arsheed)
بعد تعرض الممثل السوري باسم ياخور للهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية سكوته حتى الان والتزامه الصمت بعد سقوط نظام بشار الأسد، وهو الذي كان من أشد الموالين للنظام، خرجت زوجته رنا الحريري عن صمتها وكشفت المستور.
أعرب الفنان عاصي الحلاني عن حبه الكبير لسوريا ودعمه للشعب السوري.
نشر الفنان المصري أحمد حلمي، صورة له وهو يؤدي مناسك العمرة، فيما استذكر شقيقه خالد، الذي كان قد توفي قبل عامٍ بالضبط.