ناصيف زيتون يخرج عن صمته ويعلق بعد سقوط نظام بشار الأسد

لا تزال ردود أفعال نجوم الفن في سوريا والعالم العربي على الأحداث الأخيرة بعد سقوط نظام بشار الأسد تتصدر الترند عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي التفاصيل خرج الفنان السوري ناصيف زيتون عن صمته وعلق لأول مرة على سقوط نظام بشار الأسد، ونشر صورة قلب عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، سيطر عليه اللون الأخضر وهو علم الثورة السورية مع خلفية أغنيته " هويتي"، وكتب: "هناك من غنى لها، وهناك من مثل لأجلها، وهناك من عاش حبا بها، وهناك من مات دفاعا عنها، ويبقى أعظم ما يجمعنا، هو حبنا لها، هي روحنا، هي سوريانا".

وتابع الفنان السوري بعبارات مؤثرة وكتب: "سوريتي هي هويتي، أرضي، أهلي، عشقي وحياتي، أرجو من الله مستقبل فيه كل ما نتمناه من حرية وتطور وازدهار وأمن وأمان معا يدا بيد حتى نعمر سورية".