بالفيديو- ديمة بياعة تخرج عن صمتها وتعلق بعد سقوط نظام الأسد

لا تزال ردود أفعال نجوم الفن في سوريا والعالم العربي على الأحداث الأخيرة بعد سقوط نظام بشارالأسد تتصدر الترند عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي التفاصيل، خرجت الفنانة السورية ديمة بياعة عن صمتها عبر مقطع فيديو نشرته على صفحتها عبر انستغرام، وهي تعلق لأول مرة بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا تحت هاشتاغ "عمار يا سوريا" باللون الأخضر، وباركت للشعب السوري بعد تحرير بلدهم.

وقالت ديمة في المقطع: "مبروك علينا تحرير سوريا.. مبروك علينا سوريا الجديدة، نشالله الله يكتبلنا الخير ويرجعلنا الأمن والأمان.. ويكون عنا حرية التعبير والواحد يحكي بكل صراحة وبدون خوف ومحسوبيات".

وكشفت ديمة عن التنبيهات التي كانت تتلقاها لعدم التعبير عن رأيها في السابق.

ووجهت ديمة بياعة رسالة للجميع بالاحترام والحب والتعاون يدا بيد لبناء سوريا من جديد ، ودعت لنسيان الماضي وعدم مهاجمة الفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي واحترام حرية الجميع.