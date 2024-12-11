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سوزان نجم الدين بعد سقوط النظام السوري: كم كنا مخدوعين
سوزان نجم الدين بعد سقوط النظام السوري: كم كنا مخدوعين
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سوزان نجم الدين بعد سقوط النظام السوري: كم كنا مخدوعين

فن

2024-12-11 | 03:11
سوزان نجم الدين بعد سقوط النظام السوري: كم كنا مخدوعين
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Aljadeed
سوزان نجم الدين بعد سقوط النظام السوري: كم كنا مخدوعين

شاركت الفنانة السورية سوزان نجم الدين رسالة مؤثرة عبر حسابها عبر انستغرام ​بعد يومين من إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا.

و نقلت سوزان للجمهور شعورها بالإطمئنان والتفاؤل تجاه القيادة الجديدة في رسالة مطوّلة، مؤكّدةً أنها أدركت كميّة الخداع التي عاشها الشعب، منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وكتبت: "من لحظة سقوط النظام، أدركت كم كنا مخدوعين... فقد زرعوا الخوف في أعماقنا ولسنينَ طويلة من فكرة التغيير، ولكن ما نشهده اليوم بدّدَ مخاوفنا فأدركنا سوء التقدير".

وتابعت الفنانة السورية: "ما حملته القيادة الجديدة من شعارات، وما أصدرته من بيانات تدعو فيها للمّ شمل البلاد وتضافر أهلها بمختلف طوائفهم وحرصهم على عدم إراقة الدماء وعلى الأمن والأمان... وحفاظهم على الممتلكات العامة والخاصّة وعفوهم عن سجناء، قد أدمى قلوبنا وعقولنا، ما رأيناه فيهم من ظلم واضطهاد. كل هذا وأكثر جعلني أطمئن وأتفاءل بنواياهم الصادقة في بناء وطنٍ تمزّق من الألم والفقر والحرمان. بتفاصيل كثيرة لا تليق بنا نحن كسوريين أصحاب الحضارة والثقافة والفن والتاريخ".

ثم أضافت: "نحن معكم ومع كل سوري شريف في بناء دولةٍ تستحقنا ونستحقها بإذن الله. لنعيش معاً يداً واحدة وأسرةً واحدة في وطنٍ يتوق للحرية، للاستقرار، للأمن، والأمان. في وطنٍ يتوق للعيش المشترك، وللحب الصادق بين جميع أطيافه ومكوناته. فقد رأيتم بأنفسكم كما رأى العالم كله كم الحب والحفاوة والتفاؤل بكم من الشعب السوري كلّه، بكافة أشكاله وطوائفه وانتماءاته".

ودعت لهم قائلة: "كان الله معكم وأعانكم على زرع الثقة ودرء الفتن... ولملمة شتات أمس... ونشر ثقافة الحب والتسامح... للحفاظ على هوية سوريتنا الحبيبة واستعادة عزتها وكرامتها ان شاء الله".

وختمت سوزان قائلة: "اللهم آمنّا في أوطاننا، عاشت سوريتنا الحبيبة، حرة، أبيةً، مستقلة".

 

 

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