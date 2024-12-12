اليسا ولطيفة في أول لقاء بعد خلافهما الشهير

قسما بالله انظف و احسن نفسية بالوسط كله شوفو كيف حتى قبل عرضها قاعدة تدعم لطيفة و تقول بحب الاغنية و تضحك😭🤍🤍

اليسا ملح المناسبات حرفيا🤏🤍🤍🤍#اليسا_بيلبورد_عربيه

pic.twitter.com/LZwLoew751 — ElaaElissa🇹🇳 (@Elaa_T_N) December 11, 2024

وكانت شائعات أثيرت بعد ليلة "تريو نايت"، بوجود خلاف نشب بين اليسا ولطيفة بعد اتهام البعض للأخيرة بتعمدها غناء المقطع الخاص بالمطربة اللبنانية خلاله.وظهرت النجمتين في كواليس حفل "بيلبورد عربية" في حالة من الحب والاحترام، وعدم وجود أي خلافات بينهما نهائيًا.وكانت اليسا قد ظهرت خلال الحفل الذي تسبب في خلافهما، غاضبة خلال حفلة "تريو نايت" بسبب عدم التنسيق بينها وبين لطيفة أثناء الغناء مع الفنانة السورية أصالة، وأشارت لطيفة إلى أنها تفاجأت من رد فعل إليسا بالحفل بعدما شاهدته حينما عادت إلى الفندق.وأضافت: "الموضوع كله سوء تفاهم، هي دخلت غلط، كان المفروض أخلص المقطع بتاعي وهي تدخل، لكن هي دخلت بدري شوية".