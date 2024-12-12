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رقص سيرين عبد النور وماغي بو غصن في &quot;بيلبورد عربية&quot; يتصدر
رقص سيرين عبد النور وماغي بو غصن في "بيلبورد عربية" يتصدر
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رقص سيرين عبد النور وماغي بو غصن في "بيلبورد عربية" يتصدر

فن

2024-12-12 | 09:03
رقص سيرين عبد النور وماغي بو غصن في "بيلبورد عربية" يتصدر
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Aljadeed
رقص سيرين عبد النور وماغي بو غصن في "بيلبورد عربية" يتصدر

شهدت العاصمة السعودية الرياض أجواء غنائية مميزة مساء الأربعاء خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية للموسيقى بنسخته العربية الأولى لعام 2024 بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو لأبرز المواقف التي شهدها الحفل. وأكثر ما لفت الأنظار هو رقص النجماتان اللبنانيتان سيرين عبد النور وماغي بو غصن لحظة تقديم الفنانة اللبنانية اليسا ميدلي لأجمل أغنياتها، إذا ظهرتا وهما ترقصان بانسجام وحماس بالقرب من بعضهما بعد خلاف طويل دام لسنوات.

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