بيسان إسماعيل تواسي خطيبها محمود ماهر بعد وفاة والده في سجون صيدنايا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منتشر لصانعة المحتوى السورية بيسان إسماعيل وهي تواسي خطيبها السوري محمود ماهر بعد معرفته مؤخرا بوفاة والده في سجون صيدنايا بعد الأحداث الأخيرة في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد.
وفي المقطع المنتشر، قالت بيسان: "محمود اليوم زعلان بعد اللي صار مع ابوه.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة والله يصبرك ".
وأضافت بيسان إسماعيل: "كتير حاسة فيه".
ونشر محمود عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه على انستغرام صورة توثق سجن والده نمر ثروت ماهر في العام 2014، وعلق محمود قائلا: "بعد 11 سنة عرفنا جواب وين بابا.. الله يرحمك انشالله بجنات الخلد". وتوجه بالشتم لبشار الأسد وعائلته.