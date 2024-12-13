بيسان إسماعيل تواسي خطيبها محمود ماهر بعد وفاة والده في سجون صيدنايا

خرجت الممثلة السورية ديما بياعة عن صمتها، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وكشفت لأول مرة خفايا لقاء عدد من النجوم السوريين مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد، اذ اشارت الى انه لم يكن لدى النجوم القدرة على رفض الدعوة او الاعتذار عنها.

