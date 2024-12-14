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محمد منير يطمئن جمهوره على حالته الصحية
محمد منير يطمئن جمهوره على حالته الصحية
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محمد منير يطمئن جمهوره على حالته الصحية

فن

2024-12-14 | 10:14
محمد منير يطمئن جمهوره على حالته الصحية
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Aljadeed
محمد منير يطمئن جمهوره على حالته الصحية

نشر الفنان المصري محمد منير، عبر خاصية القصص المصورة على حسابه عبر "إنستغرام"، أحدث صورة له طمأن بها جمهوره على حالته الصحية بعد أزمته الأخيرة، ووضع خلفية لها أغنية "من غير كسوف"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ويعد ذلك الظهور الأول لمحمد منير بعد أخبار تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، والتي نفاها الكثير من المقربين من منير، حيث كان الملحن والشاعر عزيز الشافعي، قد أعلن مؤخرًا عبر حسابه على "إنستغرام" استئناف منير لنشاطه، واستعداده لأغنية جديدة.
ونشر الشافعي مجموعة صور فاجأ بها جمهور ومحبّي منير، معلناً استئناف "الكينغ" نشاطه الفني، نافياً تدهور حالته الصحية كما أشيع أخيراً.
وكشف الشافعي عن تسجيل منير لأغنية جديدة، حيث ظهر في الصور مع "الكينغ" وصنّاع الأغنية، ومنهم الشاعرة منة عدلي القيعي والموزّع أسامة الهندي، وعلّق الشافعي على الصور قائلاً: "مع الكينغ وغنوة جديدة".
 

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