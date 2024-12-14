محمد منير يطمئن جمهوره على حالته الصحية

ويعد ذلك الظهور الأول لمحمد منير بعد أخبار تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، والتي نفاها الكثير من المقربين من منير، حيث كان الملحن والشاعر عزيز الشافعي، قد أعلن مؤخرًا عبر حسابه على "إنستغرام" استئناف منير لنشاطه، واستعداده لأغنية جديدة.ونشر الشافعي مجموعة صور فاجأ بها جمهور ومحبّي منير، معلناً استئناف "الكينغ" نشاطه الفني، نافياً تدهور حالته الصحية كما أشيع أخيراً.وكشف الشافعي عن تسجيل منير لأغنية جديدة، حيث ظهر في الصور مع "الكينغ" وصنّاع الأغنية، ومنهم الشاعرة منة عدلي القيعي والموزّع أسامة الهندي، وعلّق الشافعي على الصور قائلاً: "مع الكينغ وغنوة جديدة".