فنان سوري شهير بعد سقوط نظام الأسد: بدي إرجع كنس الشوارع معكم

وفي حديث لـ "الجزيرة"، قال جهاد عبدو: "بدي إرجع كنس الشوارع معكم، وبدي اشتغل وقدم لوطني الحبيب"، مؤكدا عودته لسوريا في أقرب وقت ممكن، كما أضاف: "بدي إرجع ساعد الشباب والصبايا بتنظيف البلد، وبدي إرجع للدراما السورية، بدي إرجع شوف أصدقائي وزملائي".هذا ولفت الفنان الذي عرف بمعارضته نظام بشار الاسد، إلى أن هناك الكثير من المشاريع التي يُعمل عليها حاليا، وقال: "نحن الفنانون والمثقفون حاليا على تواصل وعمل دؤوب لإعادة الرونق الحياة لسوريا والنهوض بهذا الشعب".