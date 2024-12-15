بعد تعرضها للظلم.. فنانة شهيرة توجه رسالة شديدة اللهجة

في التفاصيل، قالت الفنانة المصرية عبر حسابها على "فيسبوك": "لما تظلم بني آدم وأنت متعرفش ظروفه وتغلط فيه وتسبه وترميه بالباطل وهو لا يعرفك أصلاً، يبقى أنت شخص مريض نفسيًّا ومحتاج تتعالج".

وأشارت بدرية طلبة إلى أن هؤلاء الأشخاص يعانون من نقص في التربية والدين، مختتمة منشورها بنصيحة قائلة: لازم تقف مع نفسك وتراجع حساباتك علشان اللي زيك بتكون آخرته سودة.