مكسيم خليل يوجه نداء للشعب السوري بعد سقوط النظام: كونوا مع أهلنا

وفي التفاصيل، كتب مكسيم: "سوريا بتكمل بسلامة كل أهلها.. كونوا مع أهلنا بالرقة والحسكة"، مضيفا: "انا سوري وافتخر".وفي ستوري أخرى، قال مكسيم خليل: "نداء الى المنظمات الاغاثية حول ملف النازحين في المخيمات، في ناس كثيرة عندها بيوت صالحة للسكن بالمناطق المحررة ولكن ما يمنعها من العودة تكاليف النقل الباهظة بالنسبة لهم".