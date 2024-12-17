رامي صبري يوجه رسالة للشامي والأخير يردّ.. هذا ما قاله
نشر الفنان المصري رامي صبري عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر "إنستغرام" فيديو قديماً للفنان السوري الصاعد عبد الرحمن فواز المعروف بـ "الشامي"، وظهر فيه الأخير وهو يتحدث بحب عن مصر ويكشف عن رغبته في زيارتها وتذوّق الأكلات الشعبية المصرية، كالفول والطعمية.
وبدوره أعاد صبري نشر الفيديو وعلّق عليه قائلاً: "أنا أول واحد عازمك على فول وطعمية وكشري، بس أنت تعال يا شامو يا فنان يا عسل، تنوّر بلدك الثانية مصر".
ولم يتأخّر الشامي في الرد على هذا الترحيب الحار من رامي صبري، إذ كتب في تعليقه: "رامي صبري الفنان، الشرف لي يا حبيبي".