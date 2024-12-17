رامي صبري يوجه رسالة للشامي والأخير يردّ.. هذا ما قاله

وبدوره أعاد صبري نشر الفيديو وعلّق عليه قائلاً: "أنا أول واحد عازمك على فول وطعمية وكشري، بس أنت تعال يا شامو يا فنان يا عسل، تنوّر بلدك الثانية مصر".

ولم يتأخّر الشامي في الرد على هذا الترحيب الحار من رامي صبري، إذ كتب في تعليقه: "رامي صبري الفنان، الشرف لي يا حبيبي".