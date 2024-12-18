نقابة الفنانين السوريين بخطوة لافته بعد سقوط بشار الأسد.. اليكم التفاصيل

قامت نقابة الفنانين السوريين بخطوة لافتة بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.

وفي التفاصيل، نشرت صفحة نقابة الفنانين في سوريا - فرع دمشق، على صفحتها عبر فيسبوك ، صورة لقرار يحمل توقيع النقيب محسن غازي، حول الفنانين المفصولين من النقابة "لأسبابٍ مالية وغيرها إن وجدت".

ويقضي قرار النقابة بـ "إعادة قيد كافة الزملاء المفصولين أو المشطوب قيدهم إلى سجلات فروعهم النقابية أصولًا".

وطلب من كافة فروع النقابة "إعداد قوائم بالفنانين المفصولين من سجلاتهم كل حسب فرعه".

ولا يعتبر القرار الجديد "سنوات الفصل من السجل مدة مفقودة"، وبالتالي ستكون تلك السنوات من "المدة المؤهلة للتقاعد".

الجدير بالذكر، أنه خلال السنوات الماضية، خاصة في فترة ولاية النقيب الراحل زهير رمضان، تم فصل العديد من الفنانين السوريين المقيمين خارج البلاد وبينهم فنانون عُرفوا بمواقفهم المعارضة لنظام بشار الأسد، بحجة عدم تسديدهم للاشتراكات، واُشترط حضورهم لمقر النقابة، لسداد الاشتراكات، لإعادتهم لسجلات النقابة.