تصريح منسوب لـ عباس النوري يضعه في ورطة وهو يوضح

وفي التفاصيل، نشر عباس النوري على حسابه عبر انستغرام، صورة للتصريح المنسوب اليه، والذي جاء فيه: "الفنان عباس النوري: لم أرَ بحياتي شعب يحتفل وإسرائيل تحتل ثلث اراضيك، وتركيا تقضم ثلث اخر، والمتطرفين يكتمون انفاس الفنون، النساء والأقليات فيه.. هكذا شعب يجب الابتعاد عنه ورؤيته من بعيد ويأكل نفسه بنفسه.. لا اتشرف بالانتماء لهذا الشعب".وأشار عباس النوري الى ان هذا التصريح ملفق وغير صحيح، معلقا: "بوجود النظام والخوف والقمع كان (الغباء).. عدوي في السوشيال ميديا، وها هو ذات العدو يتكرر بعد الخلاص من النظام، ولا شرف في النصر على هكذا عدو ".وتابع: "دعوه وحده يحارب في الموبايلات حتى ينتهي شحنه، أنا قبل وبعد وبعد بعد وعلى قد ما الله كاتبلي عمر، أنا مع سورية".