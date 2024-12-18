تصريح منسوب لـ عباس النوري يضعه في ورطة وهو يوضح

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A post shared by ABAS ALNOURI - عباس النوري (@abbasalnouri)
A post shared by ABAS ALNOURI - عباس النوري (@abbasalnouri)
حلت المخرجة السورية رشا شربتجي، ضيفة على قناة العربية، حيث تحدثت عن اخر المستجدات التي حصلت على الساحة السورية، مع سقوط نظام بشار الأسد، كما تطرقت الى الى لقائها بالرئيس السوري الشابق وكشفت تفاصيل ما حصل.
حلّت الفنانة المصرية زينة ضيفةً على برنامج ABtalks الذي يقدّمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، حيث تحدث عن كواليس ولادتها لنجليها التوأم في ولاية كاليفورنيا بأميركا.
وجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة مؤثرة لبلدها سوريا بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.