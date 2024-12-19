مشاهد جديدة توثق لحظة وصول مكسيم خليل الى سوريا بعد سقوط بشار الاسد
لا يزال خبر عودة الفنان السوري مكسيم خليل الى بلده سوريا بعد أيام من سقوط النظام السوري ورحيل بشار الأسد، يتصدر الترند على مواقع التواصل بعد تلقّيه عدد كبير من المباركات والتهاني من جمهوره السوري والعربي.
وتداول رواد السوشيال ميديا مقاطع جديدة توثق لحظة وصول مكسيم الى سوريا وتحديداً في منطقة داريا بالشام، حيث ظهرت عليه علامات السعادة والتأثر إلى جانب أصدقائه.
ورفع مكسيم خليل علم الثورة من شوارع الشام، وعلامات الفرح بدت واضحة عليه، حيث قال: "مبروك الكن" بكل حماس.
وتفاعل جمهور مكسيم خليل مع خبر عودته الى سوريا بشكل كبير، وانهالت تعليقات التهنئة بالتحرير والعودة .