مشاهد جديدة توثق لحظة وصول مكسيم خليل الى سوريا بعد سقوط بشار الاسد

لا يزال خبر عودة الفنان السوري مكسيم خليل الى بلده سوريا بعد أيام من سقوط النظام السوري ورحيل بشار الأسد، يتصدر الترند على مواقع التواصل بعد تلقّيه عدد كبير من المباركات والتهاني من جمهوره السوري والعربي.