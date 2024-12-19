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عباس نوري في أول ظهور له بعد سقوط الأسد.. وجه نصيحة للحكومة وهذا ما قاله عن النظام
عباس نوري في أول ظهور له بعد سقوط الأسد.. وجه نصيحة للحكومة وهذا ما قاله عن النظام
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عباس نوري في أول ظهور له بعد سقوط الأسد.. وجه نصيحة للحكومة وهذا ما قاله عن النظام

فن

2024-12-19 | 11:06
عباس نوري في أول ظهور له بعد سقوط الأسد.. وجه نصيحة للحكومة وهذا ما قاله عن النظام
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Aljadeed
عباس نوري في أول ظهور له بعد سقوط الأسد.. وجه نصيحة للحكومة وهذا ما قاله عن النظام

تصدر اسم الفنان السوري عباس النوري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور له بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد. وفي التفاصيل، قال عباس النوري في لقاء خاص مع قناة "سكاي نيوز عربية": إن ما جرى في سوريا هو انفراجة على مستوى التاريخ يجب أن تكرس وتدعم ويجب أن نتعاون في سبيل الوصول للسكة الصحيحة ولمستقبل سوريا الجديدة".

وأضاف الفنان السوري: "أصعب موقف تعرضت له، المطالب بإعدامي بعد انتقادي لنظام حكم العسكر"

وعن النجوم سوريا قال عباس: "الفنانون السوريون لم يلتزموا الصمت خلال السنوات الماضية لكن كل عبر بقدر المستطاع، تصريحاتي عرضتني للضغوط الأمنية التي تحملتها رغم أنها وصلت حد الخطر الكبير في بعض المرات".

 وأشار الفنان عباس النوري إلى أن "الفنان والمثقف شاهد على مرحلته ويجب أن يكون صادقا وألا يتحول إلى منافق انتفاعي".

وتابع في حديثه عن حزب البعث: "حزب البعث من عام 1963 يحكم سوريا، سمو لي شخصا من هذا الحزب يعتبر عَلَما على مستوى الأدب والفنون، لا يوجد في خريطة هذا الحزب أي علم ثقافي".

 وأردف الفنان عباس النوري قائلا: "كلنا كسوريين لم نكتشف أن قوتنا بهذا التنوع، لدينا عشرات الطوائف والمذاهب والقوميات وهذا سر القوة، يجب أن نعيد اكتشاف قوة هذا التنوع، لن تقوم لنا قائمة إذا لم نكتشف أن قوتنا في التنوع".

وأكد النوري: "نحن بحاجة لتفوق العقل وهو السلاح الأمضى في حياة المجتمعات، يجب النهوض بطاقات الشباب وهذا يتطلب مسؤولية كبيرة".

 وتوجه النوري للشعب السوري والسلطة الجديدة بالقول: "أقول لكل الشعب السوري بمن فيهم السلطة الجديدة: كي نكون مختلفين بشكل محترم يجب أن نسمع بعضنا ونتقبل الاختلاف".

وأضاف: "هناك أساسات لرؤية متقدمة، والسلطة الجديدة عبارة عن حكومة انتقالية تبحث وتعمل بسياسة الأمر الوقائع وتحاول تحقيق الأمن وهذا أهم عنصر في الشارع السوري".

 

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