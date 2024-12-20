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تدهور الحالة الصحية لـ صلاح عبد الله والكشف عن وصيته
تدهور الحالة الصحية لـ صلاح عبد الله والكشف عن وصيته
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تدهور الحالة الصحية لـ صلاح عبد الله والكشف عن وصيته

فن

2024-12-20 | 08:22
تدهور الحالة الصحية لـ صلاح عبد الله والكشف عن وصيته
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Aljadeed
تدهور الحالة الصحية لـ صلاح عبد الله والكشف عن وصيته

كشف الممثل المصري صلاح عبد الله عن وصيته في منشور عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة قبل أيام.

وفي التفاصيل، قال الفنان المصري : ” لما مت عملتوا إيه؟ .. كان نفسي أشوفكم.. بس ما قدرتش أشوف.. لأني مت.. والكلام بيني وبينكو.. لما مت.. زعلتوا عليا قد إيه؟.. يوم يومين تلاتة بالكتير.. مش بلومكم.. ده أنا عايزكو تعيشوا يومكم.. صدقوني يومين كتير”.


و أضاف: ” تذكروني بكل خير، وحبذا لو كانت الذكرى بدموع أو شحتفة أو حشرجة أو نهنهة.. قصدي خلوا الحالة تبدو إنها حزن فاق كل الآفاق، في قلب من ألم الفراق موجوع واوعوا تنسوا، اذكروا محاسن موتاكم ولو مفيش ألفولي حبة محاسن واذكروها، واكتبوها على صوتي وشيروها، أو لما تيجي سيرتي اسكتوا اسكتوا وغيّروا الموضوع، غيّروا الموضوع لأني للأسف، لسه حي، لسه بهرب من اللي فات، لسه خايف من اللي جاي”.

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