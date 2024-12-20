الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ينظم شعرا في حب سوريا

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A post shared by Mohammed bin Rashid Al Maktoum (@hhshkmohd)
A post shared by Mohammed bin Rashid Al Maktoum (@hhshkmohd)
اعربت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن خوفها على بلدها سوريا برسالة نشرتها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو للفنان السوري عبد الرحمن فواز الملقب بـ الشامي، ظهر فيه وهو يتعرض لموقف محرج من قبل أحد المعجبين على المسرح.
كشف الممثل المصري صلاح عبد الله عن وصيته في منشور عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة قبل أيام.