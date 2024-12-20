الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ينظم شعرا في حب سوريا

ويقول سمو الشيخ محمد بن راشد في القصيدة:



“شعب سوريا له في القلب وجد… ودمشق حبها قبل وبعد



سكنت روحي ودامت سكناً… من هواها صنع التاريخ مجد



كل ما نرجوه يحيا أهلها… في أمان عيشهم خير وسعد



حفظ الرحمن أرض الشام من… فتن ليس لها في الأرض حد



والإمارات ستبقى سنداً يدعم الإنسان فيها ويجد”.