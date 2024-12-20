معجب يهاجم الشامي بعد رفضه ارتداء الكوفيه وما فعله غير متوقع

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو للفنان السوري عبد الرحمن فواز الملقب بـ الشامي، ظهر فيه وهو يتعرض لموقف محرج من قبل أحد المعجبين على المسرح.



وفي التفاصيل، خلال أحد حفلات الشامي، و اثناء تواجده على المسرح، صعد أحد المعجبين من بين الجمهور و اخذ الكوفية الفلسطينية الموجودة على المسرح خلف الشامي، ووجه له حرك بذيئة بيده بعدها ما اثار جدلاً واسعاً حول هذا الموقف.



وقال الحاضرون أن سبب قيام هذا الشاب بهذه الخطوة هو رفض الشامي لرفع الكوفية خلال الحفل.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بين مؤيد ومعارض لما حدث، وهاجم البعض الشامي لرفضه ارتداء الكوفيه، وجاء في احد التعليقات: ” يستاهل اكتر من هيك”.



وهناك من دافع عن الشامي بأنه حر في أن يتصرف ما يريده، وكتب أحدهم: ” مافي شي بالزور هو حر. هو ماجبر المعجبين يلبسوا شي محدد”.