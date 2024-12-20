سلاف فواخرجي توجه رسالة لهؤلاء وتحذر: لا حياة لمن تنادي

اعربت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن خوفها على بلدها سوريا برسالة نشرتها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، فقد قالت النجمة السورية: ” دولة الإحتلال الآن على بعد 12 كيلومتر فقط من الطريق الدولي بين دمشق و بيروت”.



وتابعت سلاف المعرفة بانتمائها الشديد للرئيس السوري المخلوع قائلة: ” بعد أن توغلت كما يحلو لها في الجولان المحتل وقرى القنيطرة ومناطقها الأثرية ومتابعها المائية ودخلت بعض قرى درعا وطلبت من الأهالي تسليم سلاحهم إن وجد وإخلاء منازلهم”.



واختتمت رسالتها قائلة: ” لا حياة لمن تنادي.. لك الله يا سوريا”.