طلاق صابر الرباعي يتصدر.. زوجته تمارس الضغط عليه وهذا ما تم كشفه

تصدر اسم الفنان التونسي صابر الرباعي الترند عبر موالع التواصل الاجتماعي بعد تداول أخبار حول طلاقه من زوجته الثانية اخلاص جنيفان، وذلك بعد زواج دام 10 سنوات، أنجبا خلاله ثلاثة أطفال.

وفي التفاصيل، كشفت معلومات "الجرس" أن زوجة الفنان صابر الرباعي، اخلاص جنيفان طلبت الطلاق منه.

وأفادت "الجرس" أن الطلاق لم يتم بعد باستثناء اجراءات المحكمة ولكنهما يرفضان العودة الى بعضيهما حتى اللحظة.

هذا وتزوج صابر الرباعي للمرة الأولى من التونسية سلمية الفقيه بعد قصة حب ورزق منها بولد وبنت "إسلام" و"صفاء" ثم انفصلا، وبعد 3 سنوات في آذار 2013 تم الطلاق بعدما فشلت المحكمة بالمصالحة بينهما لكون صابر هو من طلبه.