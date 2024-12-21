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انجي خوري تخلع الحجاب رسميا وتنشر فيديو تشتم فيه بشار الأسد
انجي خوري تخلع الحجاب رسميا وتنشر فيديو تشتم فيه بشار الأسد
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انجي خوري تخلع الحجاب رسميا وتنشر فيديو تشتم فيه بشار الأسد

فن

2024-12-21 | 12:09
انجي خوري تخلع الحجاب رسميا وتنشر فيديو تشتم فيه بشار الأسد
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Aljadeed
انجي خوري تخلع الحجاب رسميا وتنشر فيديو تشتم فيه بشار الأسد

تصدر اسم مشهورة السوشيال ميديا انجي خوري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خلعها الحجاب بعد أن كانت أعلنت عن توبتها وارتدائها الحجاب.

وفي التفاصيل، نشرت السورية انجي خوري مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، حسث أطلت فيه بشكل مُفاجئ من دون حجاب وذلك بعد التزامها به.
وفاجأت انجي المتابعين، وظهرت في الفيديو وهي تُغني وتشتم الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد أيام سقوط نظامه في سوريا .
وفور نشرها الفيديو، انهالت التعليقات على الفيديو بشكل كبير، وجاءت على الشكل التالي: " الله يهديك يا أنجي والله أنو قرار خاطئ جداً أنو شلتي الحجاب"، والبعض الآخر قال لها: " انا بنصحك تتعالجى وحقيقى مش بقلل منك او بغلط فيكي بس ده باين جدا عليكي".

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