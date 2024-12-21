انجي خوري تخلع الحجاب رسميا وتنشر فيديو تشتم فيه بشار الأسد

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A post shared by Angie Khoury - أنجي خوري (@angiekhuory)
A post shared by Angie Khoury - أنجي خوري (@angiekhuory)
عبرت الممثلة السورية نور علي، عن سعادتها بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا وعودة الحرية الى الشعب، بعد سنوات طويلة من القمع والظلم.
تصدر اسم الفنان التونسي صابر الرباعي الترند عبر موالع التواصل الاجتماعي بعد تداول أخبار حول طلاقه من زوجته الثانية اخلاص جنيفان، وذلك بعد زواج دام 10 سنوات، أنجبا خلاله ثلاثة أطفال.
وجه الممثل السوري مازن الناطور، رسالة إلى الشعب السوري الذي خاض احتجاجات في العاصمة السورية دمشق، للمطالبة بتطبيق الحياة المدنية وحقوق المرأة، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد، الا ان عدد من المتابعين اعتبر انه يوجه كلامه للممثل السوري مكسيم خليل وغيره من النجوم الذين شاركوا في التظاهرات التي أقيمت في ساحة الامويين في دمشق.