كارلا بطرس تتعرض للسرقة وفيديو يوثق ما حصل

تعرضت الممثلة اللبنانية كارلا بطرس، لعملية سرقة خلال تواجدها في احدى شوارع بيروت، حيث خرجت في مقطع فيديو وظهرت منهارة وفقدت اعصابها، اذ شرحت ما حصل معها.



وفي التفاصيل، نشرت كارلا على حسابها عبر منصة "اكس"، فيديو اخبرت من خلاله الجمهور انها تعرضت لعملية سرقة خلال تواجدها في السيارة، حيث اقدم احد الأشخاص كان يستقل دراجة نارية، وعمد الى فتح باب سيارتها وسرقة حقيبتها، اذ قالت: "جزداني فيو كل شي، شو بعمل؟ فيه أغراض مش قلي بقلبو كمان".

هذا وقد نشرت كارلا لاحقا، مقطع فيديو من احدى كاميرات المراقبة، يوثق لحظة تعرضها للسرقة.