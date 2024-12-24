اول تعليق لـ جيهان علامة زوجة راغب علامة بعد الفيديو المثير للجدل عن السيد

بعد الجدل الكبير الذي أحدثه الفيديو المنتشر على السوشيل ميديا بين كل من الفنان الإماراتي عبدالله بالخير والفنان اللبناني راغب علامة، والذي ظهر في الأخير وهو يقول "خلصنا من ربّه"، في إشارة إلى الأمين العام للحزب السيد، والإنتقادات الحادة التي تعرض لها الأخير والهجوم على بعض ممتلكاته في بيروت، خرجت زوجة راغب، السيدة جيهان علامة، عن صمتها وعلقت على الموضوع.