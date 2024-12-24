اول تعليق لـ جيهان علامة زوجة راغب علامة بعد الفيديو المثير للجدل عن السيد
بعد الجدل الكبير الذي أحدثه الفيديو المنتشر على السوشيل ميديا بين كل من الفنان الإماراتي عبدالله بالخير والفنان اللبناني راغب علامة، والذي ظهر في الأخير وهو يقول "خلصنا من ربّه"، في إشارة إلى الأمين العام للحزب السيد، والإنتقادات الحادة التي تعرض لها الأخير والهجوم على بعض ممتلكاته في بيروت، خرجت زوجة راغب، السيدة جيهان علامة، عن صمتها وعلقت على الموضوع.
ونشرت جيهان عبر خاصية الستوري على صفحتها الخاصة عبر انستغرام صورة كتبت فيها:" "نشر الشائعات الضارة ليس فقط تصرفاً طائشاً.بل هو أمر بالغ الخطورة يغذي الكراهية والانقسام في مجتمعنا.مضيفةً أن "هذا السلوك يعكس غياب الإنسانية والتعاطف. ولا يمكن أن يتم التساهل معه باي شكل من الأشكال ".
كما نشرت ايضاً صورة لزوجها راغب وكتبت عليها "فخورة بزوجي".