تامر حسني يروي موقفاً مؤثراً تحقق بعد صلاته للفجر

وقال تامر حسني في تدوينته: " والله صح أنا أول يوم تحقيق لحلمي كنت بصلي الفجر وبقول يارب فرحني انهاردة وأقسم بالله جالي خبر اكتشافي بعد ما دعيت، سبحان السميع العليم".

وخلال اليومين الماضيين، كان الفنان المصريحاضراً في ليلة تكريم الملحن الراحل محمد رحيموالتي أقيمت على المسرح الكبيربدار الأوبرا المصرية، وخلالها حقق تامر حلم ابنته " ماس" وهو استكمال المشروع الغنائي الذي أعده لها والدها الراحل، وكان عبارة عن أغنية قدمها تامر برفقتها على المسرح في هذه الليلة.