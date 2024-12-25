دانييلا رحمة تحتفل بعيد الميلاد للمرة الاولى مع زوجها ناصيف زيتون

ووثقت دانييلا رحمة احتفالها برفقة زوجها ناصيف زيتون وعائلتها بعيد الميلاد، وأطل زيتون وهو يرتل ترنيمة مورانتاه على مائدة الطعام. إلا أن دانييلا لم تنشر صورة أو لقطة مع زوجها.
وكان ناصيف ودانييلا قد احتفلا بزفافهما في الأول من تموز الماضي.
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احتفلت كل من الممثلتين اللبنانيتين ماغي بو غصن ونادين نسيب نجيم بعيد الميلاد على طريقتهما الخاصة.
حلّ الفنان اللبناني ناجي الأسطا ضيفاً مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات ضمن الحلقة الخاصة بـ عيد الميلاد "دقي ياجراس" عبر قناة الجديد.
احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بمناسبة عيد الميلاد برفقة عائلتها داخل المنزل.