اول ظهور لـ راغب علامة بعد جدل المكالمة المنسوبة اليه

شارك الفنان اللبناني راغب علامة، متابعيه عبر "ستوري" صفحته الشخصية في "انستغرام"، منشور احتفل فيه بعيد الميلاد المجيد، وذلك في أول منشور له بعد الشائعات الأخيرة التي طالته.