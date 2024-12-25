اول ظهور لـ راغب علامة بعد جدل المكالمة المنسوبة اليه
شارك الفنان اللبناني راغب علامة، متابعيه عبر "ستوري" صفحته الشخصية في "انستغرام"، منشور احتفل فيه بعيد الميلاد المجيد، وذلك في أول منشور له بعد الشائعات الأخيرة التي طالته.
وأعاد راغب علامة نشر صورة له برفقة ابن شقيقه خضر علامة، كان قد نشرها شقيقه خضر علامة عبر حسابه وأرفقها بتعليق كتب فيه: "إلى عمي.. عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة.. عدنان".
ونشر راغب الصورة عبر صفحته وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة للجميع.. نتمنى لكم عاما رائعا قادما".