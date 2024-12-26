محمد رمضان يطل على وجه أبو الهول.. ما القصة؟

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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
عثرت القوى الأمنية على خليل مسعود الذي قتل زوجته عبير رحال في محكمة شحيم الشرعية، جثة في منطقة المعنية قضاء الشوف.
وثقت الفنانة العراقية برواس حسين، مراحل علاجها من مرض السرطان في أول ظهور بعد إعلان إصابتها عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.
تقدمت المديرة السابقة للدعاية لجاستن بالدوني، ستيفاني جونز، بدعوى قضائية ضد الممثل وفريقه الإعلامي بسبب خرق مزعوم للعقد.