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محمد رمضان يطل على وجه أبو الهول.. ما القصة؟
محمد رمضان يطل على وجه أبو الهول.. ما القصة؟
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محمد رمضان يطل على وجه أبو الهول.. ما القصة؟

فن

2024-12-26 | 04:57
محمد رمضان يطل على وجه أبو الهول.. ما القصة؟
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Aljadeed
محمد رمضان يطل على وجه أبو الهول.. ما القصة؟

كشف الفنان المصري محمد رمضان عن البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة بطريقة مبتكرة جذبت اهتمام جمهوره.

نشر محمد رمضان الصورة عبر حسابه على "إنستغرام"، حيث ظهر فيها بتصميم مستوحى من وجه أبو الهول، معلقًا: سؤال الخمسة مليون جنيه (باقي يوم)… ده بوستر الأغنية… أكتب إنت اسمها إيه؟!".
وأطلق محمد رمضان مسابقة مثيرة على منصاته الاجتماعية، حيث خصص مكافأة مالية قدرها 5 ملايين جنيه لمن ينجح في تخمين اسم الأغنية بشكل صحيح.

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