محمد رمضان يطل على وجه أبو الهول.. ما القصة؟

نشر محمد رمضان الصورة عبر حسابه على "إنستغرام"، حيث ظهر فيها بتصميم مستوحى من وجه أبو الهول، معلقًا: سؤال الخمسة مليون جنيه (باقي يوم)… ده بوستر الأغنية… أكتب إنت اسمها إيه؟!".وأطلق محمد رمضان مسابقة مثيرة على منصاته الاجتماعية، حيث خصص مكافأة مالية قدرها 5 ملايين جنيه لمن ينجح في تخمين اسم الأغنية بشكل صحيح.