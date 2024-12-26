الظهور الأول لـ برواس حسين نجمة " ارب أيدول" بعد اصابتها بالسرطان

تصدر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مشهد للنجم السوري قصي خولي أثناء تقديمه مشهد الدبكة، وأشاد الجهور بأدائه في الحلقة، لا سيما خلال المشاهد التي جمعته بالنجمة ديمة قندلفت، و الإنسجام المميز بينهما.