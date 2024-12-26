الظهور الأول لـ برواس حسين نجمة " ارب أيدول" بعد اصابتها بالسرطان

وفي التفاصيل، فقد كشفت برواس عن كل تفصيل خاضته خلال تلك المرحلة، إبتداءً من معرفتها بالمرض، وخوضها العلاج الكيميائي.
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A post shared by Parwaz Hussein | برواس حسين (@parwasofficial)
A post shared by Parwaz Hussein | برواس حسين (@parwasofficial)
عثرت القوى الأمنية على خليل مسعود الذي قتل زوجته عبير رحال في محكمة شحيم الشرعية، جثة في منطقة المعنية قضاء الشوف.
تقدمت المديرة السابقة للدعاية لجاستن بالدوني، ستيفاني جونز، بدعوى قضائية ضد الممثل وفريقه الإعلامي بسبب خرق مزعوم للعقد.
تصدر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مشهد للنجم السوري قصي خولي أثناء تقديمه مشهد الدبكة، وأشاد الجهور بأدائه في الحلقة، لا سيما خلال المشاهد التي جمعته بالنجمة ديمة قندلفت، و الإنسجام المميز بينهما.