اول ظهور لحفيدة صباح الجزائري ابنة كرم التقي

وظهرت صباح في الصور بلقطة رومانسية جمعتها بزوجها رباح التقي، وكذلك ابنتها رشا التقي وزوجها، ضمن أجواء عائلية تملؤها المحبة والسعادة، في حين أشارت صباح لغياب ابنتها الممثلة ترف التقي، حيث قالت لها: "أنتِ معي وبقلبي كل ثانية يا روح الروح".اللافت كان تواجد ابنها كرم التقي، حيث تفاعل المتابعون مع صورة ابنته الصغيرة في اول ظهور لها، مثنيين على جمالها ونعومتها ومعبرين عن حبهم الكبير لهذه العائلة الجميلة.