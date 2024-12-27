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اول ظهور لحفيدة صباح الجزائري ابنة كرم التقي
اول ظهور لحفيدة صباح الجزائري ابنة كرم التقي
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اول ظهور لحفيدة صباح الجزائري ابنة كرم التقي

فن

2024-12-27 | 04:35
اول ظهور لحفيدة صباح الجزائري ابنة كرم التقي
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Aljadeed
اول ظهور لحفيدة صباح الجزائري ابنة كرم التقي

شاركت الفنانة السورية صباح الجزائري، مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مجموعة من الصور تجمعها بعائلتها، وهي تحتفل بعيد الميلاد، وأرفقتها بعبارة: "حب وسلام، ينعاد على الجميع بأيام أحلى".

وظهرت صباح في الصور بلقطة رومانسية جمعتها بزوجها رباح التقي، وكذلك ابنتها رشا التقي وزوجها، ضمن أجواء عائلية تملؤها المحبة والسعادة، في حين أشارت صباح لغياب ابنتها الممثلة ترف التقي، حيث قالت لها: "أنتِ معي وبقلبي كل ثانية يا روح الروح".
اللافت كان تواجد ابنها كرم التقي، حيث تفاعل المتابعون مع صورة ابنته الصغيرة في اول ظهور لها، مثنيين على جمالها ونعومتها ومعبرين عن حبهم الكبير لهذه العائلة الجميلة.

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