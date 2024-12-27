اول ظهور لحفيدة صباح الجزائري ابنة كرم التقي

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A post shared by Sabah Jazairi (@sabahjazairy)
A post shared by Sabah Jazairi (@sabahjazairy)
كشف السيناريست المصري تامر حبيب، عن تحضيره لمسلسل جديد يجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاحهما معاً في مسلسل "طريقي".
تصدر اسم التيكتوكر السوري يمان نجار الترند وحديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بسبب ما فعله داخل قصر الشعب بعد سقوط بشار الاسد.
شارك الثنائي الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، شيرين بيوتي وخطيبها أسامة مروة، لحظات شتوية ساحرة مع متابعيهما عبر حساباتهما في "إنستغرام"، ونشرا صورًا عفوية تجمعهما وسط الثلوج في كندا.