الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تامر حسني يرد على سعد القحطاني بعد فشل لقائه في السعودية
تامر حسني يرد على سعد القحطاني بعد فشل لقائه في السعودية
A-
A+

تامر حسني يرد على سعد القحطاني بعد فشل لقائه في السعودية

فن

2024-12-28 | 09:20
تامر حسني يرد على سعد القحطاني بعد فشل لقائه في السعودية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تامر حسني يرد على سعد القحطاني بعد فشل لقائه في السعودية

رد الفنان المصري تامر حسني على فيديو نشره الفنان الكوميدي سعد القحطاني عبر فيه عن خيبة أمله لعدم تمكنه من لقاء الفنان المصري والتقاط الصور معه خلال حفله الأخير الذي أقيم في السعودية، على الرغم من الاتفاق بينهما على اللقاء.

وفي التفاصيل، نشر سعد القحطاني فيديو كشف فيه عن سبب عدم ظهوره مع تامر حسني بعد حفله في السعودية، موضحاً أن منظمي الحفل رفضوا صعوده على المسرح بحجة أنه لا بد أن يطلب تامر الأمر بنفسه.

ووجه سعد القحطاني رسالة إلى تامر حسني قائلاً: "أنا جيت لكن الشباب عندك رفضوا يطلعوني، وقالوا لي لازم أنت تطلب منهم بنفسك"، وهو ما تفاعل معه الفنان المصري بالرد مباشرة.

وأعاد تامر حسني نشر فيديو سعد القحطاني عبر ستوري حسابه الشخصي على إنستغرام، وأوضح ملابسات الأمر مؤكداً أنه كان خارجاً عن إرادته

ولفت تامر حسني إلى أن القرار لم يكن بيده أو الشباب المتواجدين معه، خاصة أن الحفل من تنظيم هيئة الترفيه السعودية وبنش مارك، موضحا أنه سأل الفريق الخاص به حول الأمر، وأكدوا أنهم لم يتم منعه من الأمر.

وتابع: "مستحيل يا حبيبي، احنا ضيوف عندكم، الحفلة من تنظيم الهيئة وبنش مارك، وسألت الفريق وقالوا لي محدش عمل كدا، حتى فريقي لازم يأخد تصريح علشان يطلع يصورني"

ولفت إلى أنه توقع أن صعوده على المسرح سيكون سهلاً بما أنه كان ضمن فريق الدعاية والمنظمين، مشدداً على أنه انتظره وسأل عليه بعد انتهاء الحفل أمام الجميع.

وواصل حديثه: "سمعتني بودانك بعد الحفلة سألأت عليك، وقلت للمنظمين أنت ليه مطلقعتش"، مشيراً إلى أنه سوء تفاهم لم يكن مقصوداً وسيتم تعويضها المرة القادمة بعد الترتيب والتنسيق بين الأطراف.

وشدد على أنه مستعد لتعويض هذا الموقف في المستقبل في حفله القادم، قائلاً: "الجايات كتير إن شاء الله". 

اقرأ ايضا في فن

نادين الراسي ترقص على الثلج وتوجه رسالة الى اطفال فلسطين
11:29

نادين الراسي ترقص على الثلج وتوجه رسالة الى اطفال فلسطين

نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو خلال استمتاعها بوقتها على الثلج، الا انها حرصت على توجيه رسالة مؤثرة للمتابعين.

11:29

نادين الراسي ترقص على الثلج وتوجه رسالة الى اطفال فلسطين

نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو خلال استمتاعها بوقتها على الثلج، الا انها حرصت على توجيه رسالة مؤثرة للمتابعين.

شام الذهبي تفاجئ الجميع بما فعلته بعيد ميلاد ابنتها بحضور اصالة
10:47

شام الذهبي تفاجئ الجميع بما فعلته بعيد ميلاد ابنتها بحضور اصالة

نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية اصالة نصري، على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يوثق احتفالها بعيد ميلاد ابنتها جيهان هلال الأول، وذلك بحضور والدتها اصالة نصري وعدد من الاقرباء والأصدقاء.

10:47

شام الذهبي تفاجئ الجميع بما فعلته بعيد ميلاد ابنتها بحضور اصالة

نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية اصالة نصري، على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يوثق احتفالها بعيد ميلاد ابنتها جيهان هلال الأول، وذلك بحضور والدتها اصالة نصري وعدد من الاقرباء والأصدقاء.

ترحيل حمو بيكا الى سجن برج العرب لتنفيذ حكم حبسه لمدة شهرين
10:14

ترحيل حمو بيكا الى سجن برج العرب لتنفيذ حكم حبسه لمدة شهرين

قررت جهات التحقيق بنيابة الدخيلة الكلية فى الإسكندرية، حبس مغني المهرجانات المصري حمو بيكا شهرين، بعد رفض الاستئناف على إخلاء سبيله، والتصالح مع نقابة المهن الموسيقية، وترحيله لتنفيذ الحكم إلى سجن برج العرب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

10:14

ترحيل حمو بيكا الى سجن برج العرب لتنفيذ حكم حبسه لمدة شهرين

قررت جهات التحقيق بنيابة الدخيلة الكلية فى الإسكندرية، حبس مغني المهرجانات المصري حمو بيكا شهرين، بعد رفض الاستئناف على إخلاء سبيله، والتصالح مع نقابة المهن الموسيقية، وترحيله لتنفيذ الحكم إلى سجن برج العرب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024