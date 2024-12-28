تامر حسني يرد على سعد القحطاني بعد فشل لقائه في السعودية

وفي التفاصيل، نشر سعد القحطاني فيديو كشف فيه عن سبب عدم ظهوره مع تامر حسني بعد حفله في السعودية، موضحاً أن منظمي الحفل رفضوا صعوده على المسرح بحجة أنه لا بد أن يطلب تامر الأمر بنفسه.

ووجه سعد القحطاني رسالة إلى تامر حسني قائلاً: "أنا جيت لكن الشباب عندك رفضوا يطلعوني، وقالوا لي لازم أنت تطلب منهم بنفسك"، وهو ما تفاعل معه الفنان المصري بالرد مباشرة.

وأعاد تامر حسني نشر فيديو سعد القحطاني عبر ستوري حسابه الشخصي على إنستغرام، وأوضح ملابسات الأمر مؤكداً أنه كان خارجاً عن إرادته

ولفت تامر حسني إلى أن القرار لم يكن بيده أو الشباب المتواجدين معه، خاصة أن الحفل من تنظيم هيئة الترفيه السعودية وبنش مارك، موضحا أنه سأل الفريق الخاص به حول الأمر، وأكدوا أنهم لم يتم منعه من الأمر.

وتابع: "مستحيل يا حبيبي، احنا ضيوف عندكم، الحفلة من تنظيم الهيئة وبنش مارك، وسألت الفريق وقالوا لي محدش عمل كدا، حتى فريقي لازم يأخد تصريح علشان يطلع يصورني"

ولفت إلى أنه توقع أن صعوده على المسرح سيكون سهلاً بما أنه كان ضمن فريق الدعاية والمنظمين، مشدداً على أنه انتظره وسأل عليه بعد انتهاء الحفل أمام الجميع.

وواصل حديثه: "سمعتني بودانك بعد الحفلة سألأت عليك، وقلت للمنظمين أنت ليه مطلقعتش"، مشيراً إلى أنه سوء تفاهم لم يكن مقصوداً وسيتم تعويضها المرة القادمة بعد الترتيب والتنسيق بين الأطراف.

وشدد على أنه مستعد لتعويض هذا الموقف في المستقبل في حفله القادم، قائلاً: "الجايات كتير إن شاء الله".