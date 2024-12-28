غياب نجوم الفن عن حضور جنازة زوج نشوى مصطفى

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية زوجها الراحل، ليتبين بأن اسمه محمد عماد، وهو رجل أعمال مصري، تزوجا على الطريقة التقليدية فلم يجمعهما سوى قبول وإعجاب في البداية، قبل أن يتحول إلى حب، و كلل زواجهما بشاب وفتاة، "مريم وعبدالرحمن"، ويعتبر أحد أكثر المعجبين بنادي الزمالك.

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، خلال حوار سابق على قناة ON أكدت أن إعجابها الشديد بشخصية زوجها جعلها تقدم على الخطوة: "الحقيقة لما اتعرفنا بعض أنا اللى روحت خطبته".

وأضافت: "هو كان جميل وفيه كل المواصفات اللى أنا عوزاها بمجرد أن تحدثت معه شعرت بميول له وإعجاب، وأنا مش بحب الرجالة الحلوين الملزقين".