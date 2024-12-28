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غياب نجوم الفن عن حضور جنازة زوج نشوى مصطفى
غياب نجوم الفن عن حضور جنازة زوج نشوى مصطفى
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غياب نجوم الفن عن حضور جنازة زوج نشوى مصطفى

فن

2024-12-28 | 10:08
غياب نجوم الفن عن حضور جنازة زوج نشوى مصطفى
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Aljadeed
غياب نجوم الفن عن حضور جنازة زوج نشوى مصطفى

شهدت مراسم تشييع جنازة زوج الممثلة المصرية نشوى مصطفى التي أقيمت ظهر اليوم السبت بمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس، غياب نجوم الفن عن الحضور.

ويأتي غياب الفنانين عن حضور جنازة زوج نشوى مصطفى بسبب ضيق الوقت الذي أعلنت فيه الفنانة وفاة زوجها وموعد تشييع الجنازة، بالإضافة لعدم معرفة بعضهم بخبر الوفاة حتى الآن.

ولم يحضر الجنازة من الوسط الفني سوى الفنان أشرف زكي والفنان منير مكرم. 

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية زوجها الراحل، ليتبين بأن اسمه محمد عماد، وهو رجل أعمال مصري، تزوجا على الطريقة التقليدية فلم يجمعهما سوى قبول وإعجاب في البداية، قبل أن يتحول إلى حب، و كلل زواجهما بشاب وفتاة، "مريم وعبدالرحمن"، ويعتبر أحد أكثر المعجبين بنادي الزمالك. 

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، خلال حوار سابق على قناة ON أكدت أن إعجابها الشديد بشخصية زوجها جعلها تقدم على الخطوة: "الحقيقة لما اتعرفنا بعض أنا اللى روحت خطبته".

وأضافت: "هو كان جميل وفيه كل المواصفات اللى أنا عوزاها بمجرد أن تحدثت معه شعرت بميول له وإعجاب، وأنا مش بحب الرجالة الحلوين الملزقين".

وكانت قد أعلنت نشوى مصطفى وفاة زوجها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على منصة "فيسبوك".

وقالت نشوى مصطفى: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي".

وأضافت: "تعالو والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر أبوس أيديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبي، الله يراضيكم تعالو كلكم ادعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات مسجد حسن الشربتلي التجمع الخامس حتلاقوه على غوغل ماب، شيرو كتير".

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